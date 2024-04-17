Зеленский провел телефонный разговор с генсеком НАТО: о чем важно шла речь

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

По его словам, Столтенберг подтвердил созыв по запросу нашего государства внеочередного заседания Совета Украины – НАТО. Состоится оно 19 апреля на уровне министров обороны.

“Благодарен Йенсу Столтенбергу и партнерам за скорую реакцию. Украина нуждается в немедленных шагах для усиления противовоздушной защиты. Проинформировал Йенса о утреннем ударе российских оккупантов по гостинице в Чернигове и последствиях российского террора для украинской энергетики. Мы также обсудили состояние выполнения инициатив по поставкам снарядов для Украины”, – рассказал Владимир Зеленский.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетную атаку по Чернигову 17 апреля и упрекнул партнеров за нерешительность в противодействии российскому террору.

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