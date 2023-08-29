Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии: о чем шла речь

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кишидой. Лидер поблагодарил за всестороннюю помощь, в частности – поддержку украинской формулы мира.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Что известно

Как отметил президент, он пригласил Японию поучаствовать в подготовке Глобального саммита мира.

"Ценим декларацию G7 о гарантиях безопасности для Украины, принятую во время японского председательства. В настоящее время – заключение соответствующих двусторонних соглашений в рамках декларации. Готовы начать этот переговорный процесс с Японией как можно быстрее", – акцентировал он.

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Кроме того, главнокомандующий рассказал премьеру об усилиях, прилагаемых Украиной для продолжения действия "зернового коридора". В частности, речь идет о создании альтернативных маршрутов. Зеленский подчеркнул: Украина готова и дальше выступать гарантом мировой продовольственной безопасности.

"Также обсудили подготовку Конференции по восстановлению Украины, запланированной в Японии на начало следующего года, и скоординировали наши шаги накануне важных международно-правовых мероприятий", – резюмировал Владимир Зеленский.

Ранее Зеленский обратился к народу Японии и рассказал о беспрецедентных преступлениях РФ.

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