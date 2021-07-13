Зеленский провел телефонный разговор с президентом Израиля: о чем говорили лидеры двух стран

Зеленский провел телефонный разговор с президентом Израиля: о чем говорили лидеры двух стран

Президент Украины положительно оценил динамику украино-израильских отношений и выразил уверенность относительно их дальнейшего развития.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Также читайте Прощальная личная встреча: как Зеленский с Меркель ужинал

Как сообщает Офис главы государства, Зеленский поздравил израильского коллегу со вступлением в должность и пожелал успехов в выполнении государственных обязанностей.

Президент Украины также выразил убеждение, что Израиль и Украина будут углублять двустороннее сотрудничество.

"Украина и Израиль всегда были и будут оставаться надежными друзьями и партнерами. Убежден, что сотрудничество с новым президентом и новым правительством Израиля будет плодотворным, а наши страны и в дальнейшем будут углублять взаимовыгодное двустороннее сотрудничество", — отметил Зеленский.

Также во время телефонного разговора лидеры двух стран обсудили планы открытия центров высокотехнологичного развития с привлечением ученых и IT-специалистов в Киеве и Иерусалиме.

Отдельно президенты обсудили чествование 80-й годовщины с начала массовых расстрелов в Бабьем Яру и вопросы развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Ицхак Герцог подчеркнул важность реализации этого проекта для грядущих поколений. "Память о трагедии Бабьего Яра научит молодое поколение тому, к чему может привести жестокость", — отметил он.

В свою очередь Владимир Зеленский пригласил Ицхака Герцога посетить Украину с визитом.

Напомним, 12 июля в Берлине у Зеленского состоялась встреча с немецкой канцлером Ангелой Меркель. В течение двухдневного визита в Германию Владимир Зеленский встретился с немецким коллегой, а еще познакомился с кандидатом в канцлеры с пока максимальными шансами занять кресло Меркель — Армином Лашетом. Впрочем, именно с Ангелой Меркель президент говорил дольше всего — не один час, как планировалось.

Новости Украины: Зеленский сообщил, что остался доволен встречей с Ангелой Меркель

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку