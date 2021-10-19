Зеленский провел встречу с главой Пентагона: о чем говорили

Зеленский провел встречу с главой Пентагона: о чем говорили

Особое внимание уделили вопросу дальнейшего углубления взаимодействия между Украиной и США в сфере безопасности и обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином, который находится в Киеве с визитом.

О чем говорили глава Пентагона и глава украинского государства — сообщили на сайте Офиса президента.

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Во время встречи стороны:

уделили особое внимание вопросу дальнейшего углубления практического взаимодействия между Украиной и Соединенными Штатами в сфере безопасности и обороны в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время визита главы украинского государства в США;

в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время визита главы украинского государства в США; отметили оперативность относительно решению предоставить нашему государству дополнительную помощь в размере 60 млн долл. США;

обменялись мнениями о ситуации безопасности на востоке Украины, а также в регионе Черного и Азовского морей;

обсудили актуальные вопросы взаимодействия Украины с НАТО и дальнейшей поддержки со стороны США на пути реализации евроатлантических стремлений нашего государства.

на пути реализации евроатлантических стремлений нашего государства. затронуты вопросы энергетической безопасности Украины и Европы.

Также министру обороны Соединенных Штатов сообщили о мерах, принимаемых для реформирования украинского сектора безопасности и обороны, включая отечественной оборонной промышленности, в соответствии со стандартами НАТО с целью скорейшего достижения критериев членства в Альянсе.

"Министр обороны США заверил главу государства в решительной поддержке со стороны Соединенных Штатов независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", — говорится на сайте Офиса президента.

Отметим, ранее Ллойд провел встречу с министром обороны Украины Андреем Тараном. Руководители оборонных ведомств обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых ранее и оборонную реформу.

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