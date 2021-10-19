Зеленский провел встречу с главой Пентагона: о чем говорили

Особое внимание уделили вопросу дальнейшего углубления взаимодействия между Украиной и США в сфере безопасности и обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином, который находится в Киеве с визитом.
О чем говорили глава Пентагона и глава украинского государства — сообщили на сайте Офиса президента.
Во время встречи стороны:
- уделили особое внимание вопросу дальнейшего углубления практического взаимодействия между Украиной и Соединенными Штатами в сфере безопасности и обороны в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время визита главы украинского государства в США;
- отметили оперативность относительно решению предоставить нашему государству дополнительную помощь в размере 60 млн долл. США;
- обменялись мнениями о ситуации безопасности на востоке Украины, а также в регионе Черного и Азовского морей;
- обсудили актуальные вопросы взаимодействия Украины с НАТО и дальнейшей поддержки со стороны США на пути реализации евроатлантических стремлений нашего государства.
- затронуты вопросы энергетической безопасности Украины и Европы.
Также министру обороны Соединенных Штатов сообщили о мерах, принимаемых для реформирования украинского сектора безопасности и обороны, включая отечественной оборонной промышленности, в соответствии со стандартами НАТО с целью скорейшего достижения критериев членства в Альянсе.
"Министр обороны США заверил главу государства в решительной поддержке со стороны Соединенных Штатов независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", — говорится на сайте Офиса президента.
Отметим, ранее Ллойд провел встречу с министром обороны Украины Андреем Тараном. Руководители оборонных ведомств обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых ранее и оборонную реформу.