Зеленский провел встречу с президентом Австрии: о чем говорили

Президент Австрии 1 февраля прибыл с официальным визитом в Киев.
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 1 февраля, провел встречу с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.
Одной из тем обсуждений стало гуманитарное сотрудничество между странами.
"Приветствую в Киеве президента Австрии Александра Ван дер Беллена! Сегодня подробно обсуждаем вопросы энергетики, экономики, нашего гуманитарного сотрудничества, развития украинских громад — всего того, что помогает сохранять и восстанавливать нормальную жизнь во время войны", — говорится в сообщении.
Напомним, президент Австрии Александр Ван дер Беллен в среду, 1 февраля, прибыл в Киев с официальным визитом. Глава Австрии также посетил Бучу на Киевщине и опубликовал оттуда фото.
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