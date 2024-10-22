Зеленский провел заседание СНБО по ситуации с МСЭК: "Нужны кадровые решения"

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором обсуждались проблемы злоупотреблений в процессе получения инвалидности и нарушений со стороны должностных лиц.

Президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО, в ходе которого рассматривали ситуацию со злоупотреблениями властями в медико-социальных экспертных комиссиях (МСЭК).

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram.

По информации, представленной главой СБУ Василием Малюком и министром внутренних дел Игорем Клименко, выявлено "многие факты нарушений и очевидно фальшивых инвалидностей должностных лиц".

На заседании также заслушали доклады премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра здравоохранения Виктора Ляшко и министра социальной политики Оксаны Жолнович по поводу необходимых правительственных шагов. Отдельно была рассмотрена ситуация в системе органов прокуратуры Украины, о которой докладывал Генеральный прокурор Андрей Костин.

По результатам заседания президент утвердил указом список решений, направленных на восстановление справедливости. Среди ключевых мер:

цифровизация процессов прохождения всех этапов медико-социальных экспертных комиссий;

реальная проверка деклараций членов МСЭК;

проверка и пересмотр необоснованных решений по инвалидности должностных лиц;

аудит соответствующих пенсионных начислений;

законодательные изменения для безотлагательного реформирования системы медико-социальной экспертизы;

пересмотр системы и механизма начислений пенсионных выплат должностным лицам государственных органов.

Зеленский отметил необходимость персональной ответственности за выявленные нарушения. Он поручил премьер-министру решить проблему на уровне центральных органов исполнительной власти, в том числе через кадровые решения.

"Считаю, что ответственность за ситуацию сейчас должна быть персональной", — заявил президент, добавив, что ожидает также политическую ответственность Генерального прокурора за ситуацию в органах прокуратуры Украины.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили на незаконном обогащении руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына. У семьи нашли только наличными почти $6 млн в разных валютах.

Впоследствии СБУ сообщила, что в 2024 году в Украине подозрение объявили 64 должностным лицам МСЭК, также было отменено более 4 тысяч выводов об инвалидности.

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