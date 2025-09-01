Зеленский провел заседание Ставки: какие вопросы обсудили

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку. Обсудили многие детали подготовки к отопительному сезону.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Основные вопросы

По словам Зеленского, речь прежде всего идет о контроле за выполнением поручений и полной реализации договоренностей с партнерами.

Реклама

«Еще с лета готовим сектора нашей энергетики к зиме. Благодарен всем, кто задействован и полностью выполняет поставленные задачи. Важно опережать график подготовки с учетом всех угроз», — акцентировал он.

Следующим важным шагом является потребность противовоздушной обороны.

«Поручил секретарю СНБО Рустему Умерову скоординировать чиновников, областные администрации, энергокомпании для закупки дополнительных систем ПВО меньшей и средней дальности, а также увеличить финансирование для производителей дронов. Приоритет — сбивание „шахедов“. Отчитываться о поставках еженедельно. Отдельно обсудили защиту сетей и энергообъектов в прифронтовых и приграничных общинах, резервное обеспечение», — пишет Зеленский.

Третий аспект, как отметил глава государства, это доклады по направлениям по добыче, поставке энергоресурсов, генерации электричества. Известно важные результаты у команд «Нафтогаза» и «Укрэнерго», за которые поблагодарил глава Украины. Утверждены дальнейшие меры по закупке необходимых объемов газа.

Реклама

Что касается Воздушных сил, то говорится о:

ускорение снабжения дополнительных систем ПВО для защиты от ракет;

расчет на максимальную активность украинских дипломатов в контактах с партнерами.

«Готовим технологическую ставку с участием производителей украинских ракет, ключевых типов дронов и инструментария ПВО. Увеличим производство наших средств поражения. Качество украинских дистрайков должно ощутимо вырасти», — завершил украинский лидер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже есть первые показания подозреваемого по делу об убийстве народного депутата Андрея Парубия.

Стали известны дальнейшие процессуальные шаги по подозреваемому. В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления.

Реклама

«Вся команда стражей порядка, работники прокуратуры продолжают работать круглосуточно. Благодарен каждому, кто вовлечен в эту работу. Национальная полиция и МВД, СБУ, прокуратура все действуют максимально эффективно. Спасибо!» — подчеркнул Зеленский