Зеленский провел заседание Ставки: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский 16 декабря провел заседание Ставки. Она длилась около трех часов. На ней он заслушал вопрос о разных аспектах обороны.

Об этом говорится на официальной странице Президента Telegram.

"Вопрос военных. Вопросы ветеранов. Вопросы бригад. Вопросы фортификационных укреплений. Вопросы производства оружия", — написал Зеленский.

Кроме того, прорабатываются договоренности с партнерами относительно новых производств оружия – совместных производств и совместной ремонтной базы.

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Он добавил, что главная задача – максимально усилить Украину, и каждый месяц должен прибавлять сил нашей обороне.

"Слава всем, кто воюет ради Украины! Слава всем, кто обеспечивает нужный результат в каждой сфере, где нам так нужна крепость! Слава нашему народу", — подчеркнул президент.

Напомним, в Верховной Раде прорабатывают законопроект по мобилизации, рекрутингу, прохождению военной службы и другие связанные нормы.

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