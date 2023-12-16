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Зеленский провел заседание Ставки: о чем говорили

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Зеленский провел заседание Ставки: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Сайт президента Украины

Главная задача – максимально усилить Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 декабря провел заседание Ставки. Она длилась около трех часов. На ней он заслушал вопрос о разных аспектах обороны.

Об этом говорится на официальной странице Президента Telegram.

"Вопрос военных. Вопросы ветеранов. Вопросы бригад. Вопросы фортификационных укреплений. Вопросы производства оружия", — написал Зеленский.

Кроме того, прорабатываются договоренности с партнерами относительно новых производств оружия – совместных производств и совместной ремонтной базы.

Он добавил, что главная задача – максимально усилить Украину, и каждый месяц должен прибавлять сил нашей обороне.

"Слава всем, кто воюет ради Украины! Слава всем, кто обеспечивает нужный результат в каждой сфере, где нам так нужна крепость! Слава нашему народу", — подчеркнул президент.

Напомним, в Верховной Раде прорабатывают законопроект по мобилизации, рекрутингу, прохождению военной службы и другие связанные нормы.

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Дата публикации
Просмотры
121
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