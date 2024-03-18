Зеленский провел заседание Ставки: о чем важном шла речь

На Ставке доложил главком ВСУ Александр Сырский об основных направлениях активных действий.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 марта днем провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. В частности, речь шла об основных направлениях ведения активных боевых действий.

Об этом глава государства написал на своей странице.

По его словам, на Ставке доложил главком ВСУ Александр Сырский об основных направлениях активных действий.

"Доклады о расходах и поступлении боеприпасов, данные разведок. Также прошлись по состоянию выполнения заключенных контрактов и контрактованию на будущие периоды: закупка и производство техники, вооружения, снарядов. Заслушал доклады по выполнению предыдущих решений Ставки. Во-первых, по защите объектов критической инфраструктуры: энергетика, водо- и газообеспечение. Доклады Премьер-министра Дениса Шмыгаля, вице-премьера Александра Кубракова, председателей правления "Нафтогаза" Алексея Чернышева и "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого", — рассказал Владимир Зеленский.

Кроме того, речь шла о продолжении строительства оборонительных рубежей. Ответы предоставили премьер-министр и глава специальной службы транспорта Министерства обороны Богдан Бондарь.

Напомним, что оккупанты продвигаются вперед на двух направлениях фронта.

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