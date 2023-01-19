Зеленский провел заседание Ставки с новыми участниками: кто принял участие

Президент заверил, что власти предпринимают соответствующие шаги, чтобы усилить наши подразделения на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский 19 января провел очередное заседание Ставки, где присутствовали новые участники. В частности, исполняющий обязанности министра внутренних дел, руководитель Нацполиции Игорь Клименко.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 19 января.

Президент заверил, что Клименко держит под контролем все, что зависит от системы МВД в вопросах обороны и безопасности.

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Также в заседании Ставки приняли участие руководители некоторых областных военных администраций, которые докладывали о реализации закона о национальном сопротивлении. Это Волынская, Житомирская, Киевская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Одесская областные военные администрации.

"Думаю, понятно, почему именно такая география. Каждый элемент нашей обороны, в том числе территориальная оборона, должен быть соответствующим образом настроенный", — отметил глава государства.

По словам Зеленского, на Ставке докладывал командующий наиболее горячим оперативным направлением на фронте — "Хортица".

Президент заверил, что власти предпринимают соответствующие шаги, чтобы усилить наши подразделения в битве за Донбасс.

"Кстати, сегодня отмечу успехи пограничников Луганского и Краматорского отрядов, которые вместе с другими бойцами сил обороны и безопасности воюют именно на Донецком направлении, защищая Бахмут. Благодарю вас, ребята, за вашу стойкость и способность наносить врагу именно такие потери, которые постепенно лишают смысла атаки оккупантов!

Спасибо и бойцам спецподразделения "Дозор" Государственной пограничной службы Украины за эффективное сдерживание врага!", — подытожил он.