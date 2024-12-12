Зеленский провел заседание Ставки на Запорожье: что обсуждали

В четверг, 12 декабря, президент Украины Владимир Зеленский посетил подразделения украинской армии, сдерживающие врага на Запорожском направлении, и провел там заседание Ставки.

Об этом он сообщил в своем обращении.

По его словам, прежде всего речь шла об усилении ПВО, стабилизации фронта и достижении основных задач безопасности.

“Нам нужен настоящий мир, а значит, мы должны быть действительно сильны именно для этого. И должны делать все, чтобы каждый день приближал нас к миру”, – сказал президент.

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Владимир Зеленский посетил 65-ю отдельную механизированную и 27-ю ракетную артиллерийскую бригады, где у него состоялся "важный разговор с командирами разных звеньев".

“Нужны изменения в тренировке военных – в учебных центрах. Также в самих бригадах весь эффективный опыт обучения следует масштабировать, и быстрее. Боевая бригада – часто это лучший инструктор”, – сообщил о сделанных выводах президент.

Также он отметил необходимость направлять средства непосредственно в бригады, чтобы они, по его словам, по своему усмотрению покупали дроны – именно те, которые им нужны.

“Средства мы увеличиваем. Работа с дронами тоже должна всегда меняться – потому что она должна адаптироваться к развитию боевой ситуации. Война требует перемен, чтобы беречь жизнь – жизнь наших ребят, и защищать Украину”, – сказал президент.

Напомним, российские захватчики для усиления давления на Запорожском направлении перебрасывают резервы из временно оккупированного Крыма.

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