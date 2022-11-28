Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего: о чем говорили

В ходе Ставки обсудили ситуацию на фронте, планы врага, а также восстановление и защиту энергетической системы Украины и обеспечение граждан связью и теплом.

Сегодня, 28 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Во время заседания Главнокомандующий и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронтах и действиях сил обороны по деоккупации украинской территории.

В ходе Ставки руководителей разведки доложили о планах врага на ближайшую перспективу. Были согласованы пути реагирования на возможные вызовы, связанные с действиями противника.

Кроме того, на заседании было рассмотрено ход восстановления энергетической системы и ее защита от вероятных российских атак.

Отдельно обсуждалось обеспечение граждан связью и доступом к теплу, проанализированы темпы развертывания "Пунктів Незламності "в стране.

Заседание Ставки верховного главнокомандующего

Напомним, предварительное заседание Ставки верховного главнокомандующего состоялось 22 ноября. На нем рассмотрели три ключевых вопроса: обеспечение ВСУ вооружением, защиту энергетической инфраструктуры и ее работу зимой.

17 ноября Зеленский сменил состав Ставки, присоединив к нему двух должностных лиц.

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