Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего: о чем говорили на этот раз

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующие войсками оперативных направлений доложили Зеленскому об актуальной ситуации на передовой и обеспечении подразделений сил обороны вооружением и боеприпасами.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Во время встречи участники рассмотрели следующие шаги по уменьшению боевых возможностей российских войск. Кроме того, участники Ставки заслушали информацию о ситуации с восстановлением энергетической системы Украины.

Известно, что в этот раз в заседании приняли участие: руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

К заседанию Ставки также присоединились: министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Напомним, один из советников украинского правительства по вопросам обороны на правах анонимности заявил, что Украина теперь не имеет ограничений по расстоянию ударов по территории России. По его словам, в скором времени ВСУ смогут достать даже в Сибирь.

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