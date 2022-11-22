Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего: рассмотрели три ключевых вопроса

В ходе заседания обсудили обеспечение ВСУ вооружением, защиту энергетической инфраструктуры и ее работу зимой.

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил на своем канале в Telegram.

"Провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. О ситуации на фронте доложили главнокомандующий ВСУ и командующие войсками стратегических направлений. Рассмотрели три ключевых вопроса. Первый – обеспечение нашей армии техникой и оружием. Второе – защита объектов энергетической инфраструктуры. Третье – обеспечение качественной работы объектов инфраструктуры зимой. Она не будет легкой прогулкой, но мы непременно выстоим, и победа будет за нами", — отметил Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего.

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