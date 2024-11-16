Зеленский раскритиковал мир за недостаточную реакцию на войска КНДР в России

Зеленский призвал мир справедливо отреагировать на военных КНДР в РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в России сейчас находится более 11 тысяч северокорейских военных, участвующих в войне против Украины.
Об этом глава государства сказал в интервью "Суспильному".
По словам президента, большинство военных из КНДР сосредоточены в Курской области, где они проходят подготовку и участвуют в боевых действиях.
"Как будет дальше и насколько глубоко это пойдет, зависит от реакции мира. Мир реагирует недостаточно, чтобы Путин не принял решение и не пригласил еще больше северокорейской армии на войну против Украины", — подчеркнул Зеленский.
Президент предостерег, что недостаточная реакция международного сообщества может привести к дальнейшему увеличению северокорейского военного контингента в России.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что участие солдат КНДР в боевых действиях на стороне России стало расширением войны, которую против Украины теперь ведут сразу две страны. Поэтому Украина надеется на действенную реакцию НАТО.
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