Зеленский раскритиковал мир за недостаточную реакцию на войска КНДР в России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в России сейчас находится более 11 тысяч северокорейских военных, участвующих в войне против Украины.

Об этом глава государства сказал в интервью "Суспильному".

По словам президента, большинство военных из КНДР сосредоточены в Курской области, где они проходят подготовку и участвуют в боевых действиях.

"Как будет дальше и насколько глубоко это пойдет, зависит от реакции мира. Мир реагирует недостаточно, чтобы Путин не принял решение и не пригласил еще больше северокорейской армии на войну против Украины", — подчеркнул Зеленский.

Президент предостерег, что недостаточная реакция международного сообщества может привести к дальнейшему увеличению северокорейского военного контингента в России.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что участие солдат КНДР в боевых действиях на стороне России стало расширением войны, которую против Украины теперь ведут сразу две страны. Поэтому Украина надеется на действенную реакцию НАТО.

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