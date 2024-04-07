Зеленский раскритиковал Раду из-за затягивания нового закона о мобилизации

В Верховной Раде слишком долго рассматривали новый законопроект о мобилизации.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью марафону "Единые новости".

"Достаточно, даже уже преувеличили они по этому вопросу", — подчеркнул президент.

По его словам, отдельные нормы предлагаемого закона могли вызвать парламентский диалог, однако достаточно уже четырех месяцев на диалог.

"И потому мы говорим с парламентом, чтобы они проголосовали в ближайшие дни. Проголосовали за соответствующий закон. Это очень важно. Это совершенно безответственно – то, что они делают", — отметил президент.

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В противном случае, подчеркнул Зеленский, у ВСУ могут возникнуть проблемы с резервами.

"Депутаты должны успокоиться и не ждать аплодисментов своему популизму. И поэтому вычищать закон нельзя. Надо смотреть на него реально. Он должен быть. Рабочий закон, который сработает. В противном случае тогда за резервы будет отвечать не военное командование государства, а парламент Украины. А это, я считаю, недопустимо", — добавил Зеленский.

Напомним, Верховная Рада Украины должна принять во втором чтении законопроект №10449 о мобилизации. Пока закон не вступил в силу в Украине действует положение о военном учете, утвержденном Порядком проведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, законами о мобилизационной подготовке и воинской обязанности.

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