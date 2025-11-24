Зеленский раскрыл, что изменилось в "мирном плане" после встреч в Женеве: подробности

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

После переговоров украинской делегации с американскими и европейскими партнерами в Женеве перечень шагов для окончания войны стал «трудоспособным». В настоящее время финальный документ, который ляжет в основу возможного мирного процесса, существенно доработан.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

«Наша делегация вернулась из Женевы после переговоров с американской стороной и европейскими партнерами, и теперь перечень необходимых шагов для окончания войны может стать трудоспособным», — отметил Президент.

По словам Зеленского, первоначальный драфт мирного плана существенно изменили.

«По состоянию на сейчас, после Женевы, пунктов меньше, уже не 28, и многое правильное учтено в этой рамке», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что предстоит еще много работы для финализации документа.

«Еще сейчас над чем поработать всем вместе — очень непросто, — чтобы сделать финальный документ, и нужно сделать все достойно. И мы ценим, что большинство мира готово нам помогать и американская сторона настроена конструктивно».

Зеленский подчеркнул, что наиболее «чувствительные, сенситивные» аспекты нового драфта он намерен обсудить непосредственно с Президентом США Дональдом Трампом.

Президент также подтвердил принципиальную позицию Киева. Украина никогда не будет преградой миру.

«Это наш общий принцип, и миллионы украинцев рассчитывают и заслуживают достойный мир. Все для этого сделаем, мы готовы работать максимально быстро», — подытожил Зеленский.

Напомним, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высоко оценил результаты встречи в Женеве, где обсуждался предложенный Соединенными Штатами Америки мирный план для окончания войны в Украине. По его мнению, переговоры были «очень успешными» и этот план будет продвигаться дальше.

Мирный план США из 28 пунктов в первоначальном виде больше не актуален — документ был существенно изменен после переговоров между Украиной и США в Женеве.