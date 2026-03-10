Зеленский раскрыл, что происходит на границе Сумщины: подробности

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отсутствии рисков создания «буферной зоны» в Сумской области по состоянию на сегодняшний день. Глава государства отметил, что украинские силы блокируют попытки продвижения армии РФ на пограничные.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов.

Планы россиян создать «буферную зону»

По словам президента, Россия намерена создать «буферную зону» в Сумской и Харьковской областях, однако эти попытки остановлены.

«Ну, это не секрет, что россияне хотят и в Сумской, и в Харьковской области, и дальше делать буферную зону. От этой цели никто не отказывался. Но и мы от наших целей не отказываемся, мы повсюду блокировали их. Поэтому на Сумщине никаких на сегодняшний день рисков нет», — заявил Владимир Зеленский.

Президент подтвердил наличие проблемной ситуации в одном из населенных пунктов на границе, которую решают военные.

«О ситуации на границе мы знаем. Там был вопрос в одном из населённых пунктов. Но вооруженные силы будут решать согласно своим задачам все эти вопросы. Но вы видите, что мы там боремся, мы защищаем наши деревни, нашу гражданскую инфраструктуру, наши города. Россия борется против гражданских целей, а у нас целые военные», — отметил глава государства.

Ситуация на границе с Сумщиной — что известно

Ранее аналитики DeepState сообщали, что российские военные усилили активность на границе Сумской и Черниговской, захватывая украинские села для создания собственных зон контроля. Армия РФ продвигается вперед, прибегая к похищениям людей и гражданским в качестве «живого щита».

По данным экспертов, площадь захваченного участка в районе села Грабовское, где россияне находятся с декабря 2025 года, выросла до 45 км. Также военные РФ зашли в соседние населенные пункты Поповка и Высокое. В настоящее время этот участок содержит подразделения Территориальной обороны.