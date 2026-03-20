Зеленский раскрыл детали миссии на Ближнем Востоке: что там делают украинцы

Украинские специалисты по противовоздушной обороне уже более недели находятся в странах Ближнего Востока. Они предоставляют консультации по борьбе с массированными атаками беспилотников.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

Президент отметил, что в настоящее время около 210-220 наших экспертов работают в Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии. Также идет активная подготовка к сотрудничеству с Кувейтом и Иорданией.

Опыт Украины в борьбе с дронами-камикадзе Shahed

По словам главы государства, украинский опыт противодействия иранским дронам уникален в мире. Хотя специалисты стран Персидского залива обладают высокой квалификацией в работе с баллистическими ракетами, они нуждаются в украинских навыках в сфере «малой ПВО».

«Что касается малой ПВО, как работать против массовых ударов „Шахедов“, кроме нашего, я думаю, ни у кого такого опыта нет. Мы работаем, пока мы на месте. Местные специалисты в ПВО на высоком уровне, но они работают больше с баллистикой», — заявил Владимир Зеленский.

Перспективы соглашения drone deal из США

Кроме работы на Ближнем Востоке Украина продолжает продвигать стратегическую инициативу drone deal в отношениях с США. Это предложение предполагает сотрудничество в производстве и применении морских и дальнобойных беспилотников, а также обмен боевым опытом и совместные тренировки. Президент подчеркнул, что Киев готов к подписанию документа, как только американская сторона подтвердит свое участие.

«Я очень заинтересован подписать это соглашение с нашим близким партнером Соединенными Штатами Америки. Поэтому когда президент Трамп будет готов, я точно буду готов. Я думаю, наша переговорная группа будет обсуждать и этот вопрос», — подчеркнул президент.

Кроме того, сейчас Украина готовит крупные оборонные соглашения с лидерами стран Персидского залива. Хотя детали пока держат в секрете, ожидается, что работа наших экспертов заложит основу для длительного сотрудничества. Речь идет не только о советах, но и полноценном обмене военными технологиями.

