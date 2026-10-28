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Зеленский раскрыл детали новых переговоров с Путиным: о чем будут договариваться в Абу-Даби
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах лидеров Финляндии и Норвегии с Владимиром Путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности дипломатических контактов с президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре и американской стороной в преддверии запланированных международных переговоров.
Об этом президент рассказал во время общения с медиа.
Зеленский раскрыл детали переговоров лидеров Финляндии и Норвегии с Путиным
«В ночь на вторник у меня был разговор с премьер-министром Норвегии и президентом Финляндии по продолжению нашей встречи в Осло и перед их сегодняшним контактом с российской стороной. Мы проговорили тематику», — начал Зеленский.
Стороны обсудили тематику запланированной на ноябрь в Абу-Даби трехсторонней встречи переговорных групп. По словам Зеленского, финский и норвежский лидеры стремились согласовать ключевые тезисы перед разговором с главой Кремля.
Результаты первоначального разговора публично не разглашались из-за позднего времени. Утром вторника европейские лидеры провели контакт с Путиным, озвучив позицию Украины и выслушав видение Москвы.
Сразу после этого Стубб и Стёре снова позвонили Зеленскому.
«В принципе, передали то, что как будто есть ощущение, что россияне серьезно настроены на встречу в Абу-Даби. Тематикой должны быть следующие вопросы: первые деэскалационные шаги, приоритеты для украинской стороны — в частности, безопасность, и вообще окончание этой войны. Во время этой встречи технических групп надеемся на результат или шаги к такому результату, а именно деэскалационные шаги по энергетике, а также на море, обмен пленных и их возвращение домой и обсуждение того, в каком формате может состояться трехсторонняя встреча на уровне лидеров», — отметил Зеленский.
Президент добавил, что эту повестку дня предварительно обсуждали с американскими партнерами. Ключевым вопросом остаются гарантии безопасности для Украины, на которые есть четкий запрос от Украины в США и ЕС. Хотя Россия начала поднимать вопрос собственных гарантий безопасности.
Параллельно Финляндия и Норвегия проинформируют о результатах разговора советников по безопасности других европейских стран.
Что касается темы подготовки саммита в Брюсселе с участием США, ЕС и НАТО, Владимир Зеленский пояснил, что мероприятие планировалось для фиксации гарантий безопасности на бумаге. Но американские партнеры попросили перенести дату встречи из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Украина ожидает от команды США новых предложений по графику проведения этой встречи.
Зеленский пообщался с лидерами Финляндии и Норвегии
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.
Это произошло сразу после того, как европейские лидеры пообщались с Путиным по поводу завершения войны в Украине. Инициаторами контакта с российским руководством выступили сами Стубб и Стёре, которые предварительно провели консультации с Украиной.
Главной целью было передать Путину позицию Украины в преддверии предстоящих мирных переговоров в Абу-Даби. При этом европейские политики участвовали в разговоре как руководители собственных государств, отмечая, что безопасность Финляндии, Норвегии и всего ЕС зависит от завершения войны.
В Кремле уже прокомментировали эти переговоры, в ходе которых Путин снова упомянул «первопричины» войны и заявил о необходимости учета интересов России для достижения «справедливого мира». Кроме того, российский президент традиционно обвинил в затягивании конфликта «конфронтационную политику» стран НАТО и ЕС.