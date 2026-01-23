Зеленский раскрыл детали переговоров с США и РФ: подробности

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведение трехсторонних переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах с участием украинской, американской и российской делегаций. По словам главы государства, стороны обсуждают условия завершения боевых действий.

Об этом он рассказал в вечернем обращении.

Состав делегации и усиление военного блока

По словам Зеленского, сейчас украинскую сторону на переговорах представляют:

руководитель ОП Кирилл Буданов

первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица

лидер фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия

Владимир Зеленский отметил, что делегация работает в четко определенных рамках для диалога и находится на постоянной связи с Киевом. Уже завтра, 24 января, состав украинской группы будет усилен военными специалистами. К переговорам присоединятся начальник Генерального штаба генерал Андрей Гнатов и заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.

Ожидания от российской стороны

Главным вопросом встречи остается готовность Кремля реально завершить войну. Президент подчеркнул, что украинская позиция неизменна, и сейчас Киев ожидает конкретных ответов от российской стороны.

«Сейчас у них должна быть хотя бы часть ответов от России, и главное, чтобы Россия была готова завершить эту войну, которую сама же и начала. Надо, чтобы не только украинское желание было закончить эту войну, достичь полной безопасности — чтобы и у России подобное желание как-то все же родилось», — заявил Владимир Зеленский.

Глава государства добавил, что делать окончательные выводы по содержанию переговоров пока рано. Результаты встречи будут ясны по итогам завтрашнего дня.

Что известно о встрече делегаций

В пятницу, 23 января, прошли трехсторонние мирные переговоры между Украиной, Россией и США в Абу-Даби.

Трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США в Абу-Даби — это важное событие за почти четыре года войны. В частности, следствием этого стали последние 24 часа дипломатии — из Давоса в Москву, а затем — в ОАЭ.

Американская сторона намекает, что соглашение может быть близко, поскольку разногласия сведены к «одному вопросу». Однако Киев сохраняет скептицизм, подозревая Москву в манипуляциях.

Также Reuters раскрыл договоренности Трампа и Путина по Украине. Несмотря на «позитивные» встречи в Давосе, позиции сторон остаются диаметрально противоположными.