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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Зеленский раскрыл детали переговоров об обмене пленными с РФ: сколько людей могут вернуть

Украина предложила России несколько вариантов масштабного обмена пленными, однако окончательного ответа от Москвы пока нет.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

В Абу-Даби прошли переговоры о большом обмене пленными — «1000 на 1000» или «1200 на 1200». Теперь Украина ждет официального ответа от России.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

По словам президента, главная задача переговоров — вернуть украинских пленных. Также стороны обсудили гарантии безопасности для Украины и возможность встречи лидеров трех стран по территориям.

Также добавил, что Киев поднял и вопрос остановки ударов по энергетике, критической инфраструктуре и морю, но российские делегаты заявили, что не имеют полномочий это решать.

«Тем не менее, мы договорились, что американская сторона будет встречаться с российским лидером и там все эти вопросы будут подняты, поэтому я рассчитываю как минимум получить ответ», — сказал Владимир Зеленский.

Зеленский рассчитывает, что посланники Дональда Трампа передадут ответ Москвы на предложенные идеи о перемирии после встречи с российским руководством.

Переговоры Украины, США и России — последние новости

Напомним, по итогам переговоров Украины, США и РФ в Абу-Даби стороны достигли договоренности о масштабном обмене военнопленными.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер назвал эти встречи «сложными, но продуктивными».

Кстати, делегации Украины и США встретятся в Дублине, чтобы согласовать дальнейшие шаги. Это произойдет сразу после визита американцев в Россию по итогам переговоров в Абу-Даби.

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