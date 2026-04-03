Зеленский раскрыл детали переговоров с США

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил детали переговоров между Украиной и американской стороной. По его словам, разговор состоялся «в правильном настроении — по-партнерски говорили».

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами.

«Первое: все понимают, что сложные вопросы — вопросы, которые касаются территорий — могут решить только лидеры трех стран», — отметил президент.

Отдельное внимание уделили гарантиям безопасности для Украины. Зеленский подчеркнул, что они должны быть четко прописаны и понятны украинскому обществу.

«Второе: в любом случае Украина должна иметь понимание гарантий безопасности. Все должно быть выписано так, чтобы украинцы их понимали. Это очень важно», — подчеркнул глава государства.

В то же время пока неизвестно, будут ли выполнены все договоренности, о которых шла речь во время переговоров.

«Мы не знаем, получим ли мы то, о чем договорились, но договоренность такова: в ближайшие дни Украина впишет в разработанный документ ответы на те вопросы, которые мы имеем относительно этих гарантий безопасности», — заявил Зеленский.

Он добавил, что должно быть определено, какой будет реакция США в случае новой агрессии России.

«И еще — мы сохраняем 800-тысячную армию, но за счет кого и чего будет финансироваться армия, кроме украинского бюджета?»»», — резюмировал президент.

Напомним, ранее президент отметил, что Украина заинтересована в усилении противовоздушной и противоракетной обороны с помощью систем, которые уже используют страны Ближнего Востока и Персидского залива. В частности, он заявил, что Украина планирует предложить собственное видение по внедрению таких решений. После этого американская сторона должна проанализировать предложения и дать ответ.