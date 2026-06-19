Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом о войне: что изменится для Украины

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп заверил продолжение поддержки Украины и пообещал вернуться к вопросу усиления санкционного давления на Россию.

Об этом украинский лидер сообщил в ходе общения с журналистами по итогам переговоров с президентом Гондураса Насри Асфурой.

Трамп о войне в Украине — о чем договорились с Зеленским

По словам Владимира Зеленского, партнеры намерены наращивать объемы помощи, чтобы заставить Кремль изменить позицию по поводу войны.

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«Нам будут помогать гораздо больше, чтобы Путин понял, что помощь не прекратится, и ему лучше прекратить войну», — отметил Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что среди лидеров западных государств отсутствует убеждение, будто российский диктатор готов к настоящим переговорам о завершении агрессии.

Никто не видит, что Путин хочет садиться и заканчивать войну в диалоге. Ощущение, что даже люди вокруг него понимают, что он не может оккупировать Украину. И не может выиграть эту войну. Знаете, как бывает, нужно дождаться, когда вокруг тебя ничего и никого уже не останется, чтобы ты уже в конце концов понял это. Очень хочется, чтобы мы закончили войну как можно раньше», — заявил Зеленский.

Он также особо акцентировал, что любой будущий диалог с Москвой возможен исключительно при участии международных партнеров Украины.

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«Раунды переговоров, думаю, возобновятся. Вопрос в каком формате? Европейцы видят свой трек. Они за, чтобы это был общий трек: американцы и европейцы. Я и все также поддерживаю трек, который последний мы предложили. Я верю в двусторонние переговоры, но чтобы партнеры обязательно были», — заверил президент.

Война в Украине — последние новости

Напомним, что Макрон «переиграл» Трампа на саммите G7, а также достиг довольно неожиданного дипломатического успеха. Он сумел убедить коллегу поддержать Украину в общей декларации.

Также ранее Зеленский заявлял, что Владимир Путин боится возвращения своих военных домой. Именно поэтому диктатор не желает прекращения войны в Украине.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский выдвинул жесткий ультиматум самопровозглашённому лидеру Беларуси Александру Лукашенко.

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