Зеленский раскрыл детали реформы ВСУ: когда военные почувствуют изменения
Владимир Зеленский анонсировал масштабную реформу армии, которая стартует в июне 2026 года.
В Украине утвердили план новой реформы армии, чтобы лучше подготовить ВСУ к пятому году войны. В мае утвердят все документы и деньги, а с июня военные должны почувствовать реальные изменения.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам специального совещания по армейской реформе.
Реформа армии — что изменится
По словам Зеленского, подготовительная работа продолжалась в течение всего апреля с участием Главнокомандующего ВСУ, Генерального штаба, Министерства обороны и Офиса Президента. Основная цель изменений — повышение адаптивности армии к современным условиям ведения боевых действий.
Президент приказал Минобороны и военному руководству обсудить реформу с боевыми командирами. Это поможет учесть советы по передовой и объяснить военным, какие изменения их ждут.
Зеленский отметил эффективность уже действующих решений, в частности, программы прямого финансирования бригад и системы гарантированного ежемесячного пополнения боевых подразделений личным составом.
«Это все будет развиваться. Будет еще упрощение переводов: поэтому есть соответствующие решения. И, конечно, плюс к этому новый значительный этап армейской реформы. Задача — сейчас май — все финализировать и чтобы с июня этого года изменения были: были ощутимы», — отметил Зеленский.
Президент также подчеркнул, что новый этап реформы будет базироваться на уже сделанных шагах, помогающих бригадам, и этот процесс будет развиваться дальше.
Новая реформа армии — что известно
Напомним, в пятницу, 1 мая, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал старт реформы в украинской армии в июне этого года. Изменения в первую очередь будут касаться увеличения денежного довольствия и четких сроков службы.
Кроме того, Владимир Зеленский анонсировал существенное повышение зарплат военным. Подготовительный этап реформы начался в апреле, когда были согласованы основные направления перемен. Сейчас, в мае, продолжается финальная проработка механизмов.
Также реформа армии предусматривает изменение подходов к комплектации подразделений сил обороны Украины личным составом и управлением людьми.