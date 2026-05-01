Зеленский раскрыл детали реформы ВСУ: когда военные почувствуют изменения

Владимир Зеленский / © Associated Press

В Украине утвердили план новой реформы армии, чтобы лучше подготовить ВСУ к пятому году войны. В мае утвердят все документы и деньги, а с июня военные должны почувствовать реальные изменения.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам специального совещания по армейской реформе.

Реформа армии — что изменится

По словам Зеленского, подготовительная работа продолжалась в течение всего апреля с участием Главнокомандующего ВСУ, Генерального штаба, Министерства обороны и Офиса Президента. Основная цель изменений — повышение адаптивности армии к современным условиям ведения боевых действий.

Президент приказал Минобороны и военному руководству обсудить реформу с боевыми командирами. Это поможет учесть советы по передовой и объяснить военным, какие изменения их ждут.

Зеленский отметил эффективность уже действующих решений, в частности, программы прямого финансирования бригад и системы гарантированного ежемесячного пополнения боевых подразделений личным составом.

«Это все будет развиваться. Будет еще упрощение переводов: поэтому есть соответствующие решения. И, конечно, плюс к этому новый значительный этап армейской реформы. Задача — сейчас май — все финализировать и чтобы с июня этого года изменения были: были ощутимы», — отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что новый этап реформы будет базироваться на уже сделанных шагах, помогающих бригадам, и этот процесс будет развиваться дальше.

Новая реформа армии — что известно

Напомним, в пятницу, 1 мая, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал старт реформы в украинской армии в июне этого года. Изменения в первую очередь будут касаться увеличения денежного довольствия и четких сроков службы.

Кроме того, Владимир Зеленский анонсировал существенное повышение зарплат военным. Подготовительный этап реформы начался в апреле, когда были согласованы основные направления перемен. Сейчас, в мае, продолжается финальная проработка механизмов.

Также реформа армии предусматривает изменение подходов к комплектации подразделений сил обороны Украины личным составом и управлением людьми.

