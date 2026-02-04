Зеленский раскрыл детали второго раунда мирных переговоров с Россией и США в Абу-Даби

Владимир Зеленский / © Associated Press

Украинская делегация провела серию встреч в трехстороннем формате, а также переговоры с представителями США в Абу-Даби. Ключевой темой обсуждений стал поиск путей реального завершения войны и обеспечения длительных гарантий безопасности.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

По словам Зеленского, украинская сторона уже обсудила промежуточные итоги встречи. Завтра тоже продолжат работу. Президент четко подчеркнул, что Украина нуждается не в иллюзии мира, а в юридически закрепленной безопасности и действенном давлении на Москву.

«Наша украинская позиция очень четкая: войну нужно завершать реально. Именно Россия должна быть готова к этому. И также партнеры должны быть готовы обеспечить это реально своими реальными гарантиями — гарантиями безопасности, — своим реальным давлением на агрессора. И тем, чтобы сейчас чувствовалось, чтобы люди в Украине это чувствовали, что ситуация действительно идет к миру, к окончанию войны, а не к тому, что россияне будут использовать все себе на пользу и продолжать удары», — отметил Зеленский.

Также Владимир Зеленский предостерег международное сообщество от любых уступок, которые Россия может воспринять как поощрение своей агрессивной политики.

«Не должно быть вознаграждения агрессору. Если какое-либо вознаграждение агрессору будет, Россия со временем сорвет любую договоренность», — подчеркнул президент.

Что известно о переговорах с РФ в Абу-Даби

Напомним, 4 февраля завершился первый день мирных переговоров Украины, США и РФ в Абу-Даби. Украинская сторона стремится узнать реальные намерения России и США.

Украинскую делегацию в Абу-Даби представляют:

секретарь СНБО Рустем Умеров;

руководитель Офиса президента Кирилл Буданов;

первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица;

глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия;

начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов;

советник ОП Александр Бевз.

По словам Владимира Зеленского, Украина готова к предметному разговору и заинтересована, чтобы результат приблизил к реальному и достойному окончанию войны.

Ранее глава Госдепа США Марко Рубио озвучил ключевой результат переговорных усилий США за последний год по достижению мира в Украине. Самые сложные пункты возможного мирного соглашения между Россией и Украиной остаются нерешенными.