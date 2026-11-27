Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты направили Киеву положительные сигналы об ограничениях в использовании военной спутниковой системы Starshield.

Об этом глава государства рассказал в интервью BBC.

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Зеленский объяснил, что ранее Украина сталкивалась с большими трудностями из-за ограничения работы системы. Однако после сигналов с американской стороны ситуация на подконтрольной территории улучшилась.

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«До этого у нас было больше проблем, но американская сторона направила некоторые положительные сигналы… Она (система — ред.) вернулась к норме на территории Украины, которую мы контролируем. Но сейчас у нас есть ограничения на временно оккупированной территории. Это проблема», — отметил президент.

По словам Зеленского, ограничения создают препятствия для перехвата российских реактивных беспилотников типа «Шахед». Украинские силы могут эффективно противодействовать подобным целям на подконтрольных территориях, однако на оккупированных землях возможности для этого ограничены.

«Мы не можем догнать реактивные „шахеды“ перехватчиками на временно оккупированной территории. Мы можем делать это на контролируемой, но часто бывает поздно. Они наносят удары по нашей инфраструктуре, энергетическим объектам и тому подобное», — объяснил глава государства.

Президент также прокомментировал вопрос ответственности за решение ограничить работу Starshield. По его словам, с технической точки зрения соответствующее решение принадлежит компании SpaceX, однако кто именно принял его на политическом уровне, пока неизвестно.

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«Действительно не знаю. Это как пинг-понг, мы спрашиваем одну сторону, они говорят, это другие, мы спрашиваем других, они говорят, что это не они. Самое важное, что это вопрос решения. Так же, как и с ракетами Patriot: снабжать их или нет. Это вопрос политического решения», — подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что в Украине снова ограничили работу системы Starshield, которая помогает перехватывать российские дроны.

Мы ранее информировали, что внезапный сбой в работе системы Starshield компании SpaceX 14 октября стал серьезным испытанием для украинских сил беспилотных систем.

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