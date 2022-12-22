Зеленский раскрыл главный вопрос переговоров с Байденом в США

Глава государства Владимир Зеленский рассказал, что сегодня обсудил с американским лидером Джо Байденом укрепление Украины, планы на следующий год, а также помощь от США, в которую, в частности, входят системы Patriot для закрытия неба.

Об этом глава украинской нации рассказал во время пресс-конференции.

"Главный вопрос всех моих переговоров сегодня – укрепление Украины, следующий год, наше движение к победе в войне за независимость", - сказал он.

Зеленский отметил, что у украинской делегации есть прекрасные новости, с которыми она возвращается домой.

"Президент Байден сегодня объявил о новом пакете военной помощи Украине объемом около 2 миллиардов долларов. И самым сильным элементом этого пакета является комплекс Patriot – то, что существенно усилит нашу противовоздушную оборону. Это важный шаг в создании воздушного щита для Украины. Только так мы лишим государство-террориста его главного инструмента – террора, возможности бить по нашим городам, по нашей энергетике, по нашим людям", — сказал украинский президеент.

Также он рассказал, что очень важной частью разговора с президентом США была координация общих стратегических шагов.

"Мы подробно говорили о том, чего мы ожидаем со следующего года и к чему мы готовимся. Это важно для всех украинцев. Я надеюсь, что Конгресс примет пакет поддержки для нашего государства. Действительно, почти 45 миллиардов. Спасибо за такую поддержку. Каждый доллар такой инвестиции США в защиту свободы будет означать реальное и ощутимое усиление глобальной безопасности", — сказал украинский лидер.

Также Зеленский отметил, что во время встречи в США стороны будут обсуждать вопросы противодействия российскому террору.

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