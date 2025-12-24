- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1159
- Время на прочтение
- 2 мин
Зеленский раскрыл, как РФ атакует энергетику Украины при помощи Китая
Владимир Зеленский заявил об использовании китайской космической разведки Россией для атаки на энергетику Украины.
Российские войска используют данные космической разведки, полученные от китайских субъектов для нанесения точных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях по результатам доклада руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко.
В частности, фиксируем увеличение связей России с теми субъектами в Китае, которые могут предоставлять данные космической разведки. К сожалению, были корреляции между съемками территории Украины китайскими спутниками и российскими попаданиями по соответствующим объектам энергетики. Рассматриваем такие случаи, как деятельность, позволяющая России затягивать войну и делать подходы к дипломатии менее серьезными», — сообщил Зеленский.
По его словам, помимо космического сотрудничества РФ и КНР, в докладе разведки было выделено еще два критических направления. Разведка получила новые детали о присутствии этих комплексов на территории соседнего государства. Зеленский назвал это опасным прецедентом и глобальной угрозой, поручив разработать с партнерами общие варианты ответа.
Также отметил, российские энергетические гиганты пытаются избежать санкций из-за фиктивных схем и смены собственников.
«Привлекаются другие временные собственники, многие фиктивные юридические схемы. Все это отслеживаем и будем общаться с партнерами, чтобы давление работало и чтобы России не удавалось зарабатывать деньги на войну благодаря таким манипуляциям», — отметил Зеленский.
Напомним, из-за массированных обстрелов России, повлекших значительные повреждения энергетической инфраструктуры и новые масштабные отключения электроэнергии в нескольких регионах Украины, в стране введены графики почасовых отключений электроэнергии.
Ранее президент Владимир Зеленский впервые рассказал, что же находится в таинственном мирном плане из 20 пунктов.
Также сообщалось, что в случае подписания мирного соглашения между Украиной, США, Россией и Европой, мобилизацию могут отменить или проводить частично.