Зеленский раскрыл, как РФ атакует энергетику Украины при помощи Китая

Владимир Зеленский с руководителем Службы внешней разведки Украины Олегом Иващенко / © Владимир Зеленский

Российские войска используют данные космической разведки, полученные от китайских субъектов для нанесения точных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях по результатам доклада руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко.

В частности, фиксируем увеличение связей России с теми субъектами в Китае, которые могут предоставлять данные космической разведки. К сожалению, были корреляции между съемками территории Украины китайскими спутниками и российскими попаданиями по соответствующим объектам энергетики. Рассматриваем такие случаи, как деятельность, позволяющая России затягивать войну и делать подходы к дипломатии менее серьезными», — сообщил Зеленский.

По его словам, помимо космического сотрудничества РФ и КНР, в докладе разведки было выделено еще два критических направления. Разведка получила новые детали о присутствии этих комплексов на территории соседнего государства. Зеленский назвал это опасным прецедентом и глобальной угрозой, поручив разработать с партнерами общие варианты ответа.

Также отметил, российские энергетические гиганты пытаются избежать санкций из-за фиктивных схем и смены собственников.

«Привлекаются другие временные собственники, многие фиктивные юридические схемы. Все это отслеживаем и будем общаться с партнерами, чтобы давление работало и чтобы России не удавалось зарабатывать деньги на войну благодаря таким манипуляциям», — отметил Зеленский.

Напомним, из-за массированных обстрелов России, повлекших значительные повреждения энергетической инфраструктуры и новые масштабные отключения электроэнергии в нескольких регионах Украины, в стране введены графики почасовых отключений электроэнергии.

Ранее президент Владимир Зеленский впервые рассказал, что же находится в таинственном мирном плане из 20 пунктов.

Также сообщалось, что в случае подписания мирного соглашения между Украиной, США, Россией и Европой, мобилизацию могут отменить или проводить частично.