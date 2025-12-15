Зеленский раскрыл ключевые разногласия с Россией по поводу перемирия

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиция Киева по территориальным вопросам в диалоге с Россией абсолютно четкая и была полностью понятна американским партнерам. В то же время он признал наличие кардинальных разногласий с Москвой по этим вопросам.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Германии.

«Мы ясно понимаем, чего они (Россия, -ред.) хотят. Мы можем верить в это, может кто-то не верить в это, но мы четко знаем сто процентов, чего они хотят. И важно, что американские партнеры ясно меня поняли», — подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что самым важным для него было донести позицию Украины без «лишних запятых и трех точек». Зеленский признал, что между Украиной и Россией существуют фундаментальные противоречия в отношении территорий, и об этом необходимо говорить открыто.

«Безусловно, у нас разные позиции с Россией по отношению к территориям. Это тоже нужно понимать и совершенно открыто об этом говорить», — отметил он.

Президент выразил удовлетворение тем, что стороны «услышали друг друга» и предположил, что американская сторона может выполнять роль медиатора и предлагать разные шаги по урегулированию конфликта.

Напомним, в ходе напряженного раунда переговоров в Берлине президент Украины Владимир Зеленский отказался обсуждать односторонний уход украинской армии из Донецкой области. Киев готов на разные компромиссы, в том числе и болезненные. Однако существуют «красные линии».

Также президент Владимир Зеленский прокомментировал продолжавшиеся вчера и сегодня переговоры с американской стороной в Берлине (14-15 декабря).