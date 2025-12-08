Зеленский раскрыл, кто может возглавить Офис президента: что известно

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично озвучил фамилии потенциальных кандидатов, рассматриваемых на должность Главы Офиса Президента (ОП).

Об этом Зеленский заявил журналистам в Лондоне по результатам переговоров с лидерами ЕС.

В расширенный список кандидатов, озвучивших Зеленский вошли:

Денис Шмигаль (Министр обороны)

Михаил Федоров (Министр цифровой трансформации)

Сергей Кислица (Первый заместитель министра иностранных дел Украины)

Кирилл Буданов (Начальник Главного управления разведки)

Павел Палиса (военный, заместитель руководителя ОП)

«У меня есть варианты: министер Шмигаль или министер Федоров. Но здесь есть вызов. Потому что Совет должен их снимать, прежде чем будет назначать. И здесь не хочется, чтобы было, как в этой игре „Дженга“, когда ты одну деталь вытащил и все рассыпалось. Офис президента важен, но есть и другие институты. Тому, кто может быть вместо Федорова в Министерстве цифровизации, не знаю», — отметил Зеленский.

Также он добавил, что и с назначением Дениса Шмыгаля тоже будет не просто, ведь на его нынешнюю должность тоже нужен человек.

«А вот что касается Министерства обороны, сложнее, потому что весь бюджет там. Ответственность там. Армия там, но сегодня это приоритет номер один. И не уверен, что Рада сможет найти кандидатуры вместе с Кабмином. Они до сих пор не могут найти, если честно, Минюст и Минэнерго. Надеюсь, что в ближайшее время закроют это положение. Но, тем не менее, не выбрасываем со счета, эти кандидатуры хорошие, все люди командные», — прокомментировал Зеленский.

Президент также рассказал о сильных и слабых сторонах других претендентов. К примеру, назначение Сергея Кислицы могло бы усилить международное направление работы ОП. Однако Президент не уверен, что «Кислица готов на это тратить время и сможет» эффективно работать над внутренними вопросами.

Что касается Кирилла Буданова, то Зеленский заявил, что его кандидатура также рассматривается, но требует решения вопроса о преемнике в ГУР МО:

«Надо думать, потому что он все-таки занимается разведкой, значит, надо понимать, кто будет вместо него в ГУРе. Это тоже вопрос непростой», — отметил Зеленский.

Также среди канидатов есть Павел Палиса. Его президент назвал «очень хорошим военным», «разбирающимся чисто в этом направлении», но он также является действующим заместителем руководителя Офиса.

«Этот также вопрос непростой. В любом случае нужно делать выбор, а то если это будет долгое время, я привыкну, что могу и сам справиться без главы офиса… Поэтому нужно определиться», — подытожил Зеленский.

Напомним, после отставки Андрея Ермака кресло руководителя Офиса президента остается вакантным. Среди шести вероятных претендентов, о которых говорят в обществе, больше обсуждают кандидатуру министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Ермака, который подал заявление об отставке. По уровню влияния эксперты называли его «вторым человеком в государстве».