Зеленский раскрыл, откуда будут средства на ракеты Tomahawk

Президент Владимир Зеленский прокомментировал детали передачи Tomahawk и финансирования договоренностей по поставке оружия. Он подчеркнул, что говорить о конкретном количестве и возможностях пока рано.

Об этом он рассказал на пресс-конференции с Высокой представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас.

«Количество и возможности пока говорить рано. Хотя, скажу прямо, я поделился с президентом. Некоторые такие вещи наверняка не для телефонного разговора. Поэтому мы встретимся», — отметил он.

Что касается финансирования, то Зеленский назвал три основных и «неплохих» варианта:

Программа НАТО. Использование инструмента, посредством которого НАТО закупает в Америке вооружение разного характера для собственных нужд. Президент считает, что этот механизм можно расширить для нужд Украины. Прямой Мегадил (Mega Deal). Это большая программа, над которой еще предстоит работать, хотя некоторые ее элементы уже поднимаются на равные цели. Замороженные активы РФ Зеленский назвал этот вариант «хорошим», но подчеркнул, что его реализация зависит от последовательности действий. Он подчеркнул, что большинство лидеров относятся к этому механизму положительно, но часто в политике сначала нужно политическое решение, а уже потом запускаются все остальные механизмы.

По мнению Зеленского, именно последовательность принятия решений по замороженным активам нуждается в доработке.

Напомним, обсуждение передачи ракет Tomahawk Украине стало ключевой темой разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом 11 октября. Впоследствии американский лидер подтвердил готовность послать это мощное оружие при определенных условиях.

Эффективность поставок американских дальнобойных ракет Tomahawk для Украины напрямую зависит от их количества. Одиночные партии не смогут существенно изменить ситуацию на фронте, хотя и будут иметь политическое влияние.