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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Зеленский раскрыл, на чем сосредоточится Украина на переговорах с Россией и США

Владимир Зеленский назвал вопросы, которые Украина хочет обсудить на трехсторонних переговорах.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Вопросы территорий — самые чувствительные в переговорах с Россией и США, и обсуждать их могут только лидеры государств.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время общения с медиа вместе с нидерландским политиком Робом Эттеном.

Главные темы трехсторонних переговоров с Россией и США

По словам президента, на предстоящих трехсторонних переговорах Украина сосредоточится на вопросах безопасности и гуманитарных вопросов.

Главные темы — прекращение огня по энергетике, безопасность на море, обмен пленными и возвращение депортированных детей.

«Нам нужно двигать эту войну до конца, а не просто ее продолжать», — отметил Зеленский.

Отдельное внимание Владимир Зеленский уделил вопросам границ и территорий, отметив, что эта тема приоритетна как для Вашингтона, так и для Москвы.

«Мы готовы также обсуждать территории, но на уровне лидеров», — подчеркнул президент Украины.

Переговоры Украины с РФ и США — последние новости

Напомним, ранее в РФ заявили, что трехсторонние переговоры по Украине состоятся в первой половине ноября в Абу-Даби.

Позже стало известно, что Украина пытается ускорить переговоры с Россией и хочет привлечь за стол переговоров европейских партнеров.

Несмотря на это, Владимир Зеленский сообщил, что переговоры между Украиной, США и Россией по завершению войны могут состояться уже 10 ноября в Абу-Даби — сразу после промежуточных выборов в Соединенных Штатах.

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