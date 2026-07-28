Зеленский раскрыл первые детали встречи с Трампом: что обсудили за закрытыми дверями

Зеленский и Трамп / © Владимир Зеленский

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Украина и США обсудили возможность совместного производства ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, а также новые шаги по дипломатическому урегулированию войны.

Об этом в своем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в Вашингтоне.

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Встреча Зеленского с Трампом — о чем договорились

Зеленский положительно оценил консультации в Белом доме и выразил соболезнования американской стороне в связи с невосполнимой утратой.

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«Хорошая встреча с президентом Трампом в Овальном кабинете. Спасибо за все, что мы делаем вместе, чтобы защитить жизнь украинцев и достичь мира. Прежде всего, выразил президенту Трампу наши соболезнования в связи со смертью Линдси Грэма. Он был настоящим другом Украины», — отметил Зеленский.

Встреча Зеленского и Трампа 28 июля / © Владимир Зеленский

Во время встречи ключевое внимание уделили усилению защиты украинского неба и дипломатическим усилиям для завершения войны.

Встреча Зеленского и Трампа 28 июля / © Владимир Зеленский

«Обсудили с президентом лицензии на производство перехватчиков для "Пэтриотов" и некоторые другие идеи, которые могут помочь. Также говорили о дипломатии — важно активизировать дипломатический процесс. Наши команды согласуют детали дальнейшей коммуникации. Благодарен Соединенным Штатам за прочную поддержку», — подытожил президент Украины.

Встреча Зеленского и Трампа 28 июля / © Владимир Зеленский

Встреча Зеленского и Трампа 28 июля / © Владимир Зеленский

Встреча Зеленского и Трампа 28 июля / © Владимир Зеленский

Встреча Зеленского с Трампом — последние новости

Напомним, Зеленский 28 июля прибыл с визитом в Вашингтон. Главными фокусами поездки станут закрытая встреча с американским лидером Дональдом Трампом и участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом.

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Ранее стало известно, что 28 июля в Белом доме Трамп проведет отдельные встречи с Зеленским и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

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