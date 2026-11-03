Зеленский раскрыл план противодействия баллистическим ракетам РФ: какую роль в нем играет Трамп

Зеленский и Трамп / © ТСН.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несколько раз просил президента США Дональда Трампа снять ограничения по использованию Starshield на территории России. По его словам, это позволило бы украинским силам выявлять российские баллистические пусковые установки и наносить по ним точечные удары.

Об этом Зеленский рассказал в интервью PBS NewsHour. Он пояснил, что Украина нуждается в дополнительных инструментах противодействия баллистическим атакам, поскольку количество ракет-перехватчиков для систем Patriot ограничено.

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Зачем Украине Starshield: Зеленский рассказал, с какой просьбой обращался к Трампу

По словам Владимира Зеленского, он поднимал вопрос доступа к Starshield во время трех или четырех встреч с Дональдом Трампом. Украинский президент объяснял, что США не смогут обеспечить достаточное количество ракет Patriot одновременно для Украины и стран Ближнего Востока.

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«Я сказал президенту: смотрите, у вас никогда не будет достаточно ракет Patriot, чтобы предоставить их и Ближнему Востоку, и нам. Мы знали, что он будет предоставлять их, и он дает больше Ближнему Востоку», — сказал Зеленский разговор с Трампом.

Он предложил снять ограничения на использование Starshield в России, чтобы Украина могла выявлять места запуска баллистических ракет.

«Только одно: откройте нам Starshield — и мы будем блокировать их баллистические пусковые установки. Это бы очень помогло гражданским и спасло жизнь», — отметил президент.

Журналистка PBS NewsHour Амна Наваз спросила Зеленского, какова была реакция Трампа на неоднократные просьбы Украины. Зеленский ответил, что американский президент обещал попытаться помочь, но отметил, что окончательное решение в значительной степени зависит от SpaceX.

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«Он сказал, что попробует. Это не зависит от него. Он сказал, что это в основном зависит от SpaceX. Он сказал, что поддерживает нас, и я был очень благодарен», — рассказал Зеленский.

Как Starshield мог бы помочь противодействовать баллистическим ударам

Владимир Зеленский пояснил, что доступ к Starshield на территории России помог бы украинским военным находить места запуска баллистических ракет и наносить удары по пусковым установкам.

«Если у вас нет Starshield, очень опасно проводить масштабные атаки», — отметил президент.

Он подчеркнул, что Украина не может поступать так, как российская армия, ведь массированные удары создают угрозу для мирного населения.

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«Мы не поступаем так, как россияне. Мы не можем использовать массированные атаки, потому что могут погибнуть многие гражданские», — сказал Зеленский.

По его словам, Starshield нужен прежде всего для того, чтобы выявлять конкретные военные цели — местоположения баллистических пусковых установок — и наносить точечные удары по ним. Это, как пояснил президент, помогло бы предотвращать новые ракетные атаки на украинские города и уменьшить зависимость от ракет-перехватчиков Patriot.

Во время разговора журналистка уточнила, планирует ли Украина использовать такую возможность для поражения баллистических пусковых установок, а не российских энергетических объектов. Зеленский подтвердил, что речь идет о военных целях, из которых запускают ракеты.

Что такое Starshield и чем он отличается от Starlink

Starshield — это военная версия спутниковой системы Starlink, разработанная компанией SpaceX. Как объясняет PBS NewsHour, она предназначена для нужд военных и государственных структур.

Во время интервью Владимир Зеленский также упомянул о сотрудничестве со SpaceX и о поддержке партнеров. Президент отметил важность этой системы для обороны Украины:

«Если у вас нет Starshield, очень опасно проводить масштабные атаки. Мы не действуем так, как россияне. Мы не можем использовать массированные атаки, потому что могут погибнуть многие гражданские», — сказал Зеленский.

По словам Зеленского, Украина имеет ограничения по использованию Starshield на территории России. Их снятие помогло бы украинским военным выявлять местоположение российских баллистических пусковых установок и наносить по ним точечные удары. Президент подчеркнул, что такая возможность необходима для защиты украинцев от ракетных атак.

Напомним, ранее ТСН.ua писал, что издание The Atlantic раскрыло возможную финансовую причину ограничений Starlink для Украины. По данным журналистов, Илон Маск мог стремиться заставить Украину и ее союзников перейти на более дорогой военный сервис Starshield, предназначенный для нужд армии и государственных структур.

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