Зеленский раскрыл планы по массовому производству "Фламинго"

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Реклама

Украина демонстрирует значительный прогресс в разработке и производстве собственного ракетного вооружения и готовится к массированному ответу на российские атаки.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.

«Мы очень хорошо идем в производстве наших ракет. Мы применяем сегодня уже новые ракеты, такие как „Фламинго“ и „Рута“… Ожидаем массового производства до конца этого года», — отметил Зеленский.

Реклама

Президент подтвердил применение разных версий берегового комплекса «Нептун».

«Мы применили „Нептун“ разные. „Нептун“, который уже у нас есть массовое производство. „Нептун“ обычный, в смысле, что есть у нас обычный, а есть хороший „Нептун“. И он себя тоже очень хорошо показывает», — отметил президент.

Зеленский также упомянул о других украинских ракетах, таких как «Паляница» и «Пепло», однако детали их применения не раскрыл. Комментируя активное применение украинского ракетного вооружения, президент намекнул на серию ударов по объектам агрессора.

«Я думаю, что абсолютно все в Украине, слава Богу, что в России, тоже уже видели по итогам последнего месяца-двух массированные ответы на русские атаки по их энергетическому сектору, зарабатывающему деньги на эту войну против нас», — подчеркнул Зеленский.

Реклама

Ранее сообщалось, Силы обороны Украины в ночь на 3 ноября поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в России и логистические объекты врага на оккупированной территории Луганской области.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о военных потребностях страны, эффективности отдельных видов вооружения и вызовах комплексной войны. Глава государства подчеркнул, что ни одна единица оружия сама по себе не станет «переломным моментом», но «Томагавки» и отечественные разработки могут являться ключевыми составляющими успешных операций.

Также Зеленский сообщал, что сейчас самая сложная ситуация на фронте наблюдается в Покровском направлении, где сосредоточено до 30% всех боевых действий на линии столкновения.