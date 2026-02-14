Зеленский раскрыл, почему Россия и США настаивают на выборах в Украине

Владимир Зеленский / © Associated Press

Инициатива проведения выборов в Украине в условиях полномасштабной войны первоочередного происходит от России. В Кремле рассматривают избирательный процесс как самый эффективный инструмент для смены власти в Киеве.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Atlantic.

Глава государства отметил, что разговоры о необходимости выборов во время военного положения имеют российские корни. По его словам, Москва ищет пути для дестабилизации ситуации и смены политического руководства Украины.

«Они решили, что это самый простой и быстрый способ избавиться от меня. Вот почему я думаю, что идея проведения выборов во время войны была прежде всего позицией России», — подчеркнул Зеленский.

Какая позиция США

Президент также прокомментировал роль западных партнеров по этому вопросу. Он отметил, что американская сторона впоследствии подхватила этот нарратив, однако не со злыми намерениями, а как тест на демократию.

«Это не секрет. Я ни в чем не виню американскую сторону. Но они привели пример Авраама Линкольна, проводившего выборы во время войны в Америке. Они сказали: 'Покажите, что вы готовы! 'И я сказал: 'Я готов'», — рассказал украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что главным приоритетом для Украины остается скорейшее завершение войны для сохранения человеческих жизней. Он высказал мнение, что ключевая роль в сдерживании российской агрессии принадлежит Соединенным Штатам и лично Дональду Трампу.

«Мы спешим закончить войну. У нас есть потери. Прежде всего люди: солдаты, мирные жители. Нам нужно быть поближе к партнерам, которые могут остановить Путина, а сегодня это только Трамп», — заявил президент.

Зеленский добавил, что другие игроки на международной арене либо не прилагают достаточно усилий, либо Россия не воспринимает их серьезно.

Напомним, издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что Украина готовится к президентским выборам и референдуму по мирному соглашению с Россией до 15 мая по требованию администрации президента США Дональда Трампа, угрожающего прекращением гарантий безопасности.

По данным журналистов, Белый дом давит на Киев для завершения войны к лету. Зеленский, ранее отрицавший возможность голосования во время военного положения, предположительно объявит о подготовке к выборам 24 февраля.