Зеленский раскрыл, при каких условиях может закончиться война в Украине

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Идеальным результатом мирных переговоров является скорейшее окончание войны. Первым шагом к этому должно стать полное прекращение огня без всяких условий. Однако для этого требуются международные гаранты и постоянный контроль, чтобы Россия не воспользовалась паузой и не пошла в новое наступление.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с медиа вместе с президентом Эстонии Аларом Карисом, отвечая на вопросы журналистов.

Позиция Украины — закончить войну

Зеленский отметил важность сделать по крайней мере первый шаг в мирном процессе.

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«Идеальное решение в мирных переговорах — срочно закончить войну. Хотя бы первый шаг сделать — безусловное полное прекращение огня. Это важно», — сказал Владимир Зеленский.

В то же время президент отметил, что остановить боевые действия сложно. Это зависит от политических решений, но также несет большие риски для безопасности из-за опасных зон на фронте. По его словам, если не будет четкого контроля, Россия может использовать паузу, чтобы продвинуться вперед.

«Если не будет гарантеров и мониторинга прекращения огня, Россия может воспользоваться этим и продвинуться вперед на 20 километров в некоторых частях Украины. Это большой риск. Потому мы и говорим: никаких условий для прекращения огня», — объяснил Владимир Зеленский.

Также добавил, что на сегодняшний день существуют «килзоны на 20, 30, 40 километров».

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Формат переговоров и позиция сторон

Зеленский также добавил, что для эффективного прекращения огня нужна встреча лидеров.

«Для того, чтобы было прекращение огня, лучше, чтобы была встреча на уровне лидеров: Украина, Россия, точно Европа и Соединенные Штаты Америки», — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский заверил, что Украина имеет полную волю к реализации таких шагов, а действия противоположной стороны остаются неизменными.

«На все это свобода Украины есть. Увидим, есть ли такая воля в России. Пока они это не продемонстрировали», — подытожил глава государства.

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Война в Украине — последние новости

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что нынешнее лето может решить очень многое. В частности, речь идет о предстоящих саммитах на уровне ЕС, G7 и НАТО.

Ранее мы писали, что Кремль предоставляет приоритет финансированию своей войны в Украине, а диктатор Владимир Путин ошибочно хвастается успехами оккупационной армии на фронте, потому что нет точных разведывательных данных о реальной ситуации.

Также Кремль продолжает отклонять прямые мирные переговоры с Украиной, несмотря на неоднократные неоднократные предложения Киева.

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