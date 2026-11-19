Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украина не будет отдавать свои земли российскому агрессору, а говорить о территориях президент готов только напрямую с главой Кремля.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам саммита Коалиции желающих.

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По его словам, вопрос территориальных уступок является чрезвычайно болезненным для граждан. А решение защищаться страна приняла еще в начале вторжения.

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«Если бы мы хотели отдать наши территории агрессору, то могли бы сделать это в 2022 году», — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что украинцы доказали свою высокую готовность бороться за Родину, собственные семьи, дома, а прежде всего за свободу и независимость. Несмотря на очень тяжелую ситуацию и сложные прогнозы на будущее, страна продолжает держаться избранного курса.

«Мы продолжаем стоять на этих принципах. Да, это тяжело, очень тяжело. Впереди, возможно, нас ждет тяжелая зима. Однако мы делаем один шаг каждый день и стараемся выжить», — объяснил Владимир Зеленский.

Отдельно украинский лидер обратился к президенту РФ Владимиру Путину и подчеркнул, что вопрос о земельах нужно решать напрямую.

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«Если Путин хочет говорить о территориях, пусть говорит со мной. Ты не хочешь разговаривать со мной? Что же, тогда, вероятно, этот вопрос тогда не так уж важен для тебя?», — резюмировал Зеленский.

Война в Украине — последние новости

Напомним, Владимир Зеленский отметил, что с середины лета Россия постоянно усиливает обстрелы баллистическими ракетами и реактивными дронами и исключает все предложения о прекращении огня. Из-за этого Украине нужны совместные действия партнеров по надежной защите.

Также президент Украины подверг резкой критике оправдание Кремля относительно войны в Украине, назвав их вымышленным поводом для агрессии, а не реальной защитой людей.

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