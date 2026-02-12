- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1315
- Время на прочтение
- 2 мин
Зеленский раскрыл, при каком условии возможны разговоры о территориях с Россией
Владимир Зеленский заявил о готовности к выборам и референдуму в рамках мирного процесса.
Вопросы, связанные с территориальными уступками или статусом украинских земель могут решаться исключительно во время личной встречи президентов Украины и России. Владимир Зеленский подтвердил свою готовность к диалогу и поддержку мирных инициатив США, подчеркнув, что Украина не является препятствием для завершения войны.
Об этом он рассказал The Atlantic.
Позиция Украины по территориям и предложениям США
Несмотря на сложность предложенных инициатив, украинская сторона демонстрирует гибкость в переговорах. В частности, обсуждалась идея создания на части Донецкой области свободной экономической зоны, которая не подчинялась бы ни одной из сторон.
«Мы не восхищались этой идеей. Иногда у меня создается впечатление, что это как: что мы можем еще предложить украинцам, чтобы увидеть, откажутся ли они? Мы ничего не боимся. Готовы ли мы к выборам? Мы готовы. Готовы ли мы к референдуму? Мы готовы», — заявил Владимир Зеленский.
Президент подчеркнул, что соглашается на рассмотрение даже неоднозначных предложений администрации Трампа, чтобы доказать мировому сообществу: единственным препятствием для мира остается Кремль.
Условия встречи и роль посредников
Зеленский подчеркнул, что территориальные вопросы являются предметом обсуждения только для встречи лицом к лицу. Дональд Трамп уже выразил готовность выступить посредником по проведению такого саммита.
В то же время, существует расхождение относительно места проведения переговоров. Кремль призвал украинскую делегацию приехать в Москву. Однако Владимир Зеленский по принципу не соглашается с таким предложением. Таким образом, вопрос прямого контакта между лидерами остается открытым из-за несогласия по поводу локации встречи.
Напомним, президент Украины заявил, что не отдаст России Донбасс, нужно другое решение.
Ранее в СМИ появилась информация, что якобы украинская делегация может отправиться в Москву лично на переговоры с диктатором.
Однако Президент Украины ответил, что нельзя проводить мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на территории государства-агрессора или его союзника — Беларуси.
Украина и США до сих пор не получили от России официальное подтверждение готовности к встрече, запланированной на следующую неделю.