- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 309
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский раскрыл реальное состояние армии РФ: сколько россиян погибает на фронте
Россия теряет ежемесячно до 35 тысяч военных и не владеет инициативой на фронте, говорит Зеленский.
Российская Федерация пока не имеет инициативы на поле боя, а ее возможности ограничены внутренним контролем над собственным населением и информационным пространством.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью Independent.
По его словам, утверждения о доминировании России на фронте не соответствуют действительности. Усилия Кремля сосредоточены на внутренней политике и манипуляциях, чтобы поддерживать мобилизацию в стране.
Сейчас мы не видим, что инициатива в руках России. У них только одна инициатива — они могут контролировать все у себя дома. Они хотят контролировать информационное пространство, чтобы влиять на людей, убеждать тех, кто подписывает контракты, что все будет хорошо», — говорится в сообщении.
Также добавил, что, несмотря на попытки российской пропаганды убедить добровольцев в безопасности службы по контракту, реальные цифры свидетельствуют о критическом уровне смертности среди оккупационных войск.
Но понятно, что их убьют. Ежемесячно убивают 30-35 тыс. россиян. Это огромное количество», — подчеркивается в заявлении.
Война в Украине — последние новости
Украинские защитники за последний месяц уволили на Запорожском направлении больше территорий, чем оккупировал противник.
По данным аналитиков, февраль стал переломным — за последние две недели месяца Силы обороны отвоевали больше земель, чем захватил враг. Всего с начала года уволено около 257 кв. км.
Украинские военные уничтожили российский противолодочный вертолет Ка-27 над акваторией Черного моря. Операцию провели ВМС ВСУ.