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- Украина
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Зеленский раскрыл результаты трех успешных операций ВСУ: сколько территорий освободили
Владимир Зеленский заявил об успехах ВСУ на фронте и обратил внимание на одну проблему.
В этом году украинские военные провели три важные операции, освободили сотни квадратных километров земли и укрепили свои позиции.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Вивальди», «Велес» и операция ДШВ: что известно
По словам Владимира Зеленского, украинские военные успешно провели три ключевых операции:
Операция ДШУ: Десантно-штурмовые войска освободили более 800 квадратных километров территории.
Операция «Вивальди»: в Донецкой области военные деоккупировали более 200 квадратных километров в районах активных вражеских штурмов.
Операция «Велес»: бойцы бригады «Хартия» усилили позиции под Купянском и сорвали планы российского руководства. Позиции на фронте и роль противовоздушной обороны
Владимир Зеленский выразил благодарность всем защитникам и подчеркнул, что в этом году позиции Украины на фронте остаются наиболее сильными за долгий период войны.
В то же время президент отметил зависимость дальнейшего дипломатического успеха страны от поставок вооружения партнерами.
«Если бы оставалась сильной и поддержка партнеров для Украины — в частности, это касается наших „петриотов“ и других средств противовоздушной обороны, — то Украина была бы в совсем другой позиции и дипломатично — в значительно лучшей позиции», — отметил Зеленский.
Война в Украине — последние новости
Напомним, украинские военные успешно проводят операцию «Велес» на Купянском направлении. Они продвинулись более чем на 15 километров и взяли в плен более 30 россиян.
Ранее сообщалось, что на Александровском направлении 95-я бригада ВСУ вместе с другими подразделениями ДШУ уволила 26 населенных пунктов. Эта операция считается одним из самых успешных штурмов года, который совершили Силы обороны.