Зеленский раскрыл результаты трех успешных операций ВСУ: сколько территорий освободили

Владимир Зеленский / © Associated Press

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В этом году украинские военные провели три важные операции, освободили сотни квадратных километров земли и укрепили свои позиции.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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«Вивальди», «Велес» и операция ДШВ: что известно

По словам Владимира Зеленского, украинские военные успешно провели три ключевых операции:

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Операция ДШУ: Десантно-штурмовые войска освободили более 800 квадратных километров территории.

Операция «Вивальди»: в Донецкой области военные деоккупировали более 200 квадратных километров в районах активных вражеских штурмов.

Операция «Велес»: бойцы бригады «Хартия» усилили позиции под Купянском и сорвали планы российского руководства. Позиции на фронте и роль противовоздушной обороны

Владимир Зеленский выразил благодарность всем защитникам и подчеркнул, что в этом году позиции Украины на фронте остаются наиболее сильными за долгий период войны.

В то же время президент отметил зависимость дальнейшего дипломатического успеха страны от поставок вооружения партнерами.

«Если бы оставалась сильной и поддержка партнеров для Украины — в частности, это касается наших „петриотов“ и других средств противовоздушной обороны, — то Украина была бы в совсем другой позиции и дипломатично — в значительно лучшей позиции», — отметил Зеленский.

Война в Украине — последние новости

Напомним, украинские военные успешно проводят операцию «Велес» на Купянском направлении. Они продвинулись более чем на 15 километров и взяли в плен более 30 россиян.

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Ранее сообщалось, что на Александровском направлении 95-я бригада ВСУ вместе с другими подразделениями ДШУ уволила 26 населенных пунктов. Эта операция считается одним из самых успешных штурмов года, который совершили Силы обороны.

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