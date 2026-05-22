Зеленский раскрыл, сколько километров квадратных освободили ВСУ с начала года
С начала года Силы обороны освободили 590 км территории, говорит Зеленский.
С начала 2026 г. Силы обороны Украины вернули под свой контроль 590 километров территории.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении за 22 мая.
По словам Зеленского, Украина продолжает наращивать показатели уничтожения личного состава армии РФ. Потери россиян на поле боя вместе с международными санкциями являются факторами, которые принуждают Россию к дипломатическому урегулированию войны.
«Украинские позиции сильнее сейчас, чем в предыдущие годы. С начала года 590 километров нашей территории освобождены и под контролем. Тенденция — точно не в интересах оккупанта. Мы продолжаем наращивать показатели уничтожения российского личного состава — это вместе с санкциями всех форм принуждает Россию к выбору дипломатии», — заявил президент.
Зеленский подчеркнул, что необходимо сделать все возможное для активизации дипломатических усилий на международной арене. В связи с этим украинская сторона ожидает ответа от США относительно согласования возможных форматов и графика будущих встреч.
Напомним, Владимир Зеленский также сообщил, что Украина поделилась со своими международными партнерами важными данными о дальнейших намерениях врага. В частности, Франции, Великобритании и Германии была передана информация украинской разведки по военным и политическим планам России.
Ранее мы писали, что Украина вместе с Британией, Францией и Германией усилит дипломатическое давление для достижения мира. Этому должны помочь успехи на фронте и расширение наших дальнобойных возможностей.
К слову, США больше не участвуют в совместном переговорном формате с Украиной и РФ.