Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Украине не хватает 8 миллиардов евро, чтобы закрыть дефицит оборонного бюджета в этом году.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время заседания Контактной группы по обороне Украины.

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Он обратился к партнерам с просьбой выполнить предыдущие решения Анкарского саммита по дополнительному финансированию украинской армии.

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«Это помогло бы нам покрыть дефицит в нашем военном бюджете на этот год», — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, Зеленский призвал Европу более эффективно использовать программу SAFE и направлять средства на вооружение, уже проверенное в боях.

Он добавил, что министр обороны Евгений Хмара и украинская делегация представят партнерам конкретные финансовые запросы и перспективы разработки нового оружия.

Выплаты военным — последние новости

Напомним, бюджетный комитет Рады принял важное промежуточное решение по выплатам военным. Депутаты единогласно поддержали правку №1279, которая предусматривает повышение зарплат для защитников.

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Ранее в сентябре депутат от фракции «Слуга народа» Богдан Кицак заявил, что в госбюджете не хватает около триллиона гривен даже для покрытия текущих выплат военнослужащим.

Также мы писали, вырастут ли зарплаты украинских военных в 2027 году, пока неизвестно. В Раде уже ищут средства на повышение выплат, но есть важное препятствие.

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