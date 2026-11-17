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Зеленский раскрыл, сколько средств не хватает Украине на оборону в этом году
Украина нуждается в дополнительном финансировании для обеспечения обороны до конца года. Владимир Зеленский озвучил партнерам недостающую сумму и призвал выполнить предыдущие обещания.
Украине не хватает 8 миллиардов евро, чтобы закрыть дефицит оборонного бюджета в этом году.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время заседания Контактной группы по обороне Украины.
Он обратился к партнерам с просьбой выполнить предыдущие решения Анкарского саммита по дополнительному финансированию украинской армии.
«Это помогло бы нам покрыть дефицит в нашем военном бюджете на этот год», — подчеркнул Зеленский.
Кроме того, Зеленский призвал Европу более эффективно использовать программу SAFE и направлять средства на вооружение, уже проверенное в боях.
Он добавил, что министр обороны Евгений Хмара и украинская делегация представят партнерам конкретные финансовые запросы и перспективы разработки нового оружия.
Выплаты военным — последние новости
Напомним, бюджетный комитет Рады принял важное промежуточное решение по выплатам военным. Депутаты единогласно поддержали правку №1279, которая предусматривает повышение зарплат для защитников.
Ранее в сентябре депутат от фракции «Слуга народа» Богдан Кицак заявил, что в госбюджете не хватает около триллиона гривен даже для покрытия текущих выплат военнослужащим.
Также мы писали, вырастут ли зарплаты украинских военных в 2027 году, пока неизвестно. В Раде уже ищут средства на повышение выплат, но есть важное препятствие.