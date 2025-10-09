- Дата публикации
Зеленский раскрыл цель ударов РФ по железной дороге: удастся ли уничтожить ключевые узлы
Зеленский объяснил атаки РФ на железную дорогу и пообещал защиту ключевых узлов.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал ужесточение атак РФ по железнодорожной инфраструктуре и назвал цель врага.
Об этом глава государства сказал в разговоре с журналистами.
«Они бьют по логистике. Они бьют как по грузоперевозкам, так и по пассажирским перевозкам. Это все запугивание. Они будут бить, а мы должны защищаться», — говорит Зеленский.
По его словам, глава «Укрзализныци» присутствовал на Ставках Верховного главнокомандующего и получил задание вместе с военными — защищать станции, ключевые узлы.
«Все это будем делать», — заверил президент.
Напомним, что 7 октября россияне атаковали энергетику и железную дорогу в Полтаве.
Военный эксперт Сергей «Флеш» Бескрестнов предупредил, что РФ изменила тактику и начала целенаправленную охоту на украинские локомотивы, без которых железная дорога может остановиться.