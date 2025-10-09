ТСН в социальных сетях

Украина
185
1 мин

Зеленский раскрыл цель ударов РФ по железной дороге: удастся ли уничтожить ключевые узлы

Зеленский объяснил атаки РФ на железную дорогу и пообещал защиту ключевых узлов.

Дмитрий Гулийчук
Атака на Приднепровскую железную дорогу

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ужесточение атак РФ по железнодорожной инфраструктуре и назвал цель врага.

Об этом глава государства сказал в разговоре с журналистами.

«Они бьют по логистике. Они бьют как по грузоперевозкам, так и по пассажирским перевозкам. Это все запугивание. Они будут бить, а мы должны защищаться», — говорит Зеленский.

По его словам, глава «Укрзализныци» присутствовал на Ставках Верховного главнокомандующего и получил задание вместе с военными — защищать станции, ключевые узлы.

«Все это будем делать», — заверил президент.

Напомним, что 7 октября россияне атаковали энергетику и железную дорогу в Полтаве.

Военный эксперт Сергей «Флеш» Бескрестнов предупредил, что РФ изменила тактику и начала целенаправленную охоту на украинские локомотивы, без которых железная дорога может остановиться.

185
