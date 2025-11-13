Зеленский раскрыл цифры мобилизации в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в вопросе мобилизации требуется баланс. Украина сегодня мобилизует 30 тысяч человек ежемесячно, но партнеры хотят увеличить цифру.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg .

Ведущий спросил главу Украины о дискуссиях по человеческим ресурсам, а именно — расширять призыв. И от союзников может раздаваться тезисы об увеличении мобилизации, учитывая отступления, которые ВСУ пришлось сделать, например, в Запорожье.

«Смотрите, вопрос людей, конечно, самый чувствительный и сложный, и трудный для меня, для солдат, для людей, для общества и для партнеров. Да. И, конечно, у нас нет действительно сравнимого количества людей, потому что вы знаете размеры России. Да. И вы знаете размеры Украины», - сказал Зеленский.

Даже если солдаты просят мобилизовать больше людей

По его словам, даже если солдаты просят мобилизовать больше людей, нужно найти баланс.

«Это очень сложный вопрос. Надо найти баланс, потому что есть общество. Люди должны работать, они должны работать и платить налоги, а потом эти деньги уходят в армию. Так что нужно найти баланс», — подчеркнул украинский лидер.

Он реагирует во время заседаний военных кабинетов, и, конечно, солдаты поднимают эту тему и партнеры.

Да, но партнеры не на поле боя. И потому, со всем уважением к нашим партнерам, со всем уважением, я сказал, что решение нашей армии заключалось в том, чтобы мобилизовать около 30 000 в месяц, и система сейчас это делает», - заключил Зеленский.

