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Зеленский раскрыл условие, которое может вынудить Россию завершить войну
Владимир Зеленский анонсировал новые условия, при которых Россия будет вынуждена уйти на мир.
Украина работает над тем, чтобы Россия не могла использовать захваченные земли для затягивания войны. А договоренности со странами G7 помогут создать условия, при которых Россия будет вынуждена искать мир.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.
О чем договорились на саммите G7 — заявление Зеленского
Зеленский подчеркнул, что военные операции Украины, в частности на юге и во временно оккупированном Крыму, четко спланированы. Он добавил, что эффективность этих действий зависит от решений западных партнеров по поставке необходимого оружия.
«Если то, о чем мы говорили в рамках G7, появится у Украины, Россия будет вынуждена избрать мир», — отметил Владимир Зеленский.
Президент подчеркнул, что партнеры уже знают, в чем именно нуждается украинская армия. Сейчас наши военные уничтожают российские ресурсы как на оккупированных землях, так и в России, чтобы ослабить агрессию врага.
«Наша операция, в частности, по Крыму, четко просчитана. И то, как операция продолжается, доказывает, если именно то, о чем мы говорили с партнерами в рамках G7 у Украины появится, и это зависит от решения партнеров. Мы оперативно обеспечим условия, когда Россия будет вынуждена избрать мир. Очень рассчитываем на положительный ответ наших партнеров», — добавил президент.
Война в Украине — последние новости
Напомним, в Беларуси стартовали масштабные мобилизационные учения с массовым призывом граждан к военкоматам. Аналитики предупреждают об усилении давления Кремля в целях открытия второго фронта.
Также в Кремле жалуются, что США меняют свою позицию по поводу переговоров о войне в Украине. Российские власти считают, что Вашингтон больше не требует от Украины отвести войска из Донбасса как условие для диалога.
Также российский диктатор Владимир Путин заявил, что мирные переговоры между Украиной и Россией якобы были прерваны по инициативе Киева.