Зеленский раскрыл условие, которое может вынудить Россию завершить войну

Владимир Зеленский / © Сайт президента Украины

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Украина работает над тем, чтобы Россия не могла использовать захваченные земли для затягивания войны. А договоренности со странами G7 помогут создать условия, при которых Россия будет вынуждена искать мир.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

О чем договорились на саммите G7 — заявление Зеленского

Зеленский подчеркнул, что военные операции Украины, в частности на юге и во временно оккупированном Крыму, четко спланированы. Он добавил, что эффективность этих действий зависит от решений западных партнеров по поставке необходимого оружия.

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«Если то, о чем мы говорили в рамках G7, появится у Украины, Россия будет вынуждена избрать мир», — отметил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что партнеры уже знают, в чем именно нуждается украинская армия. Сейчас наши военные уничтожают российские ресурсы как на оккупированных землях, так и в России, чтобы ослабить агрессию врага.

«Наша операция, в частности, по Крыму, четко просчитана. И то, как операция продолжается, доказывает, если именно то, о чем мы говорили с партнерами в рамках G7 у Украины появится, и это зависит от решения партнеров. Мы оперативно обеспечим условия, когда Россия будет вынуждена избрать мир. Очень рассчитываем на положительный ответ наших партнеров», — добавил президент.

Война в Украине — последние новости

Напомним, в Беларуси стартовали масштабные мобилизационные учения с массовым призывом граждан к военкоматам. Аналитики предупреждают об усилении давления Кремля в целях открытия второго фронта.

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Также в Кремле жалуются, что США меняют свою позицию по поводу переговоров о войне в Украине. Российские власти считают, что Вашингтон больше не требует от Украины отвести войска из Донбасса как условие для диалога.

Также российский диктатор Владимир Путин заявил, что мирные переговоры между Украиной и Россией якобы были прерваны по инициативе Киева.

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