Зеленский распределил новые роли в СНБО: чем будут заниматься Умеров и Клименко

Зеленский, Умеров, Клименко / © Владимир Зеленский

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В Украине обновляют работу СНБО. Рустем Умеров будет отвечать за международное сотрудничество и спецпроекты, а бывший глава МВД Игорь Клименко — за внутреннюю безопасность страны.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, Рустем Умеров сосредоточится на коммуникации с партнерами, переговорах, продвижении сотрудничества и развития взаимоотношений между разведывательными сообществами Украины и стран-партнеров. Кроме того, под его контролем будет реализация ключевых оборонных проектов.

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«Реализации таких наших программ, как Drone Deals и украинская Антибаллистическая программа „Фрея“», — отметил президент Украины.

Рустем Умеров / © Владимир Зеленский

В то же время он добавил, что, учитывая опыт Игоря Клименко в системе МВД Украины, в работе СНБО усилят внутренний компонент.

«В работе СНБО будет увеличен компонент внутренней деятельности ради устойчивости Украины, координации между оборонными и структурами безопасности, а также противодействия таким вызовам, как киберугрозы с российской стороны и деятельность преступных сетей», — отметил Зеленский.

Игорь Клименко / © Владимир Зеленский

Владимир Зеленский добавил, что поручил подготовить соответствующие указы на подписание на следующую неделю после запланированных встреч в Соединенных Штатах Америки.

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Кадровые изменения во власти — последние новости

Напомним, 12 июля президент Владимир Зеленский анонсировал масштабные кадровые изменения в правительстве. Уже на следующий день тогдашняя премьер-министр Юлия Свириденко подала в Верховную Раду заявление об отставке.

Так, ранее президент Владимир Зеленский предложил эксглаве МВД Игорю Клименко возглавить СНБО. По словам главы государства, соответствующий указ готовится.

Впоследствии 16 июля Верховная Рада утвердила новый состав правительства, однако назначение министра обороны, как и главы МИД было отложено до отдельного президентского представления.

Однако в Киеве 17 июля люди протестовали против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны. Митингующие заявили, что готовы выходить на улицы, пока власти их не услышят.

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