Зеленский рассказал, будут ли украинцы возвращаться после войны

Никто в мире не так уважает украинцев, как это делает Украина.

Пока никто не может сказать, какое количество украинцев вернется из заграницы после окончания боевых действий.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Никто реально не знает точно, в каком количестве украинское население вернется. По-моему, личное, люди всегда возвращаются там, где семья, где Родина, где работа, это три главных элемента. Безопасность Родины – это окончание войны. Я считаю, что это возможность присоединиться к воину, который является твоим отцом, твоим мужем", — заявил президент.

Он заявил, что никто в мире не будет так уважать украинскую, как это делает Украина.

"Как бы мы ни были благодарны любым зарубежным нашим партнерам, никто уважать украинцев так, как Украина, не будет. Уважают, любят, по-разному разные страны, но лучше, чем дома, нигде не будет... Я считаю, что человек должен жить, работать там, где человек хочет... У нас военное положение, есть законные законодательные ограничения в отношении мужчин мобилизационного возраста", — заявил Зеленский.

Он выразил уверенность, что украинцы начнут возвращаться после войны.

"Но после войны, я думаю... возвращение будет и будет большая волна. И всегда после сложных времен, после войн... есть восстановление, восстановление разное... Много будет работы, будем быстро строить страну... Кому будет комфортно, тот вернется в дом. Кто не захочет, значит тот избрал другой путь.

Напомним, ранее сообщалось, что вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, может ли Украина прибегнуть к принуждению в вопросе возвращения военнообязанных в Украину.

Кроме того, мы ранее информировали, что Чехия не поддерживает украинцев призывного возраста, которые пытаются избежать военного призыва.

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