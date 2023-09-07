Зеленский рассказал, чего ожидает от Умерова в должности министра обороны

Зеленский рассказал, каких решений ожидает от Рустема Умерова в Минобороны и подчеркнул, что украинские воины — самая высокая ценность.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 сентября представил нового министра обороны Украины Рустема Умерова обозначил задачи, которые стоят перед ним сейчас.

Об этом глава государства написал в своем Telegram.

Зеленский подчеркнул, что Министерству обороны нужна новая субъектность, ведь это министерство, отвечающее за координацию всего сектора обороны.

"Украинский воин – это ключевой приоритет сил обороны. Если для блага и крепости воина нужны изменения в деятельности сил обороны, значит, такие изменения должны быть мгновенными", — подчеркнул глава государства.

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Зеленский отметил, что изменения в Минобороны будут касаться всего: от бюрократических процедур, отнимающих время и энергию воинов, до обеспечения украинских воинов.

"Все, что может быть оцифровано, должно быть оцифровано. Каждая бюрократическая процедура, которая может быть отменена, должна быть отменена. Каждая вещь, которая может уберечь жизнь и здоровье воинов, должна быть найдена и поставлена в украинские войска. Нужна новая философия отношения к украинским воинам: люди - это не расходный материал. Их время и силы – это ценность государства", — подчеркнул президент Зеленский.

Он добавил, что сегодня у Сил обороны Украины самый большой в мире опыт успешной защиты в современной войне. Так что все, что дает такая защита, должно работать на каждого украинского воина, на наше государство в целом и на безопасность наших партнеров.

"Этим нужно заниматься. Целенаправленно. Это касается всего, от тренировки воинов до медицинского обеспечения бригад, от обеспечения боя до коммуникации с родными наших воинов. А главное, нужно больше доверия. Доверия к принимаемым решениям, доверия к проводимым закупкам, доверия к поставкам, которые запланированы и осуществляются, и доверия к коммуникации между подразделениями и необходимыми им звеньями системы обороны Украины", — подчеркнул глава государства и добавил, что Рустем Умеров, по его мнению, способен это обеспечить.

Напомним, Рустем Умеров стал новым министром обороны Украины, заменив на этом посту Алексея Резникова. До этого Умеров возглавлял Фонд госимущества, но накануне уволился с должности. Что о нем известно – читайте в статье.

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